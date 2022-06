Lanzamiento oficial de la nueva campaña de Unicef: “Tiempo para Actuar”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La mañana del miércoles 8 de junio, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que brinda ayuda humanitaria y desarrollo a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, lanzó oficialmente la tercera versión de la campaña “Tiempo para Actuar” por una infancia feliz de la mano del importante apoyo de Red Uno, Imcruz, Bagó y Sofía.

Durante la primera etapa de la conferencia, se mostró un video introductorio que explicaba la verdadera realidad por la que están atravesando muchos niños y niñas que, todavía siguen sufriendo enfermedades prevenibles, no han retornado a clases, no cuentan con servicios básicos, no tienen acceso a servicios de protección, viven en entornos violentos, trabajan y crecen sin amor, además de no recibir una alimentación adecuada, por lo que no están viviendo infancias felices.

En Unicef no han dejado de trabajar para garantizar los derechos de la infancia en nuestro país, invocando la solidaridad del pueblo boliviano para sumar esfuerzos y marcar la diferencia por un cambio inmediato.

Los panelistas invitados en este lanzamiento fueron perfiles que representan el constante trabajo que se realiza en beneficio de la infancia, donde Rafael Ramírez, representante de Unicef en Bolivia fue el primer panelista en agradecer la cobertura de este lanzamiento, seguido de Joaquín Pereyra, gerente general de Red Uno, el cual remarcó la importancia de este evento.

“Lamentablemente hoy, muchos niños y niñas se están viendo obligados a renunciar a esa posibilidad de jugar, lo que les quita el derecho a una vida plena y feliz. Junto a Unicef, la Red Uno se suma por tercer año consecutivo a la campaña “Tiempo para Actuar”, con el objetivo de hacer que la solidaridad de la población se exprese en apoyo económico para que la niñez boliviana mejore sus condiciones de calidad de vida y pueda ejercer sus derechos”, expresó el alto ejecutivo de la Red Uno.

Por otro lado, la gerente de Clientes y Marketing de Imcruz, Michelle Noriega, formó parte de este lanzamiento, junto a la gerente de Comunicación Corporativa de Sofía, Edmée Hewitt, la gerente de Laboratorios Bagó, María Reneé Centellas y la embajadora de Unicef, Desireé Durán, que conmovió a los presentes con sus anécdotas sobre muchos niños que sufren situaciones de vulnerabilidad.



La conferencia de prensa, finalizó con un recordatorio al pueblo boliviano sobre la solidaridad que estos niños merecen diariamente, hasta lograr el objetivo de darles una infancia digna.

Acerca de la campaña

El evento está fijado para el 26 de junio desde las 17:00 hasta 21:00, será transmitido por la señal abierta de la Red Uno al igual que en todas sus plataformas digitales.

"Tiempo de Actuar" busca que las personas se unan a la campaña con una simple donación mensual de 50 bolivianos, monto que suplirá las necesidades de cientos de niños.