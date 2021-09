Científicos explican si el entrenamiento de gravedad en Dragon Ball funcionaría en la vida real

Todo aquel que se diga fan de Dragon Ball conoce el entrenamiento de gravedad al cual Goku y Vegeta se han sometido varias veces pero la pregunta es, ¿realmente funcionaría este tipo de entrenamiento en la vida real? Esto dicen los científicos…

La 10G en el Planeta de Kaio-sama, la sala de entrenamiento en la nave espacial de Goku que se dirige al Planeta Namek, la Sala del Espíritu y el Tiempo y la sala privada de entrenamiento de Vegeta nos han permitido ver a los Guerreros Z entrenar bajo presiones gravitacionales mucho mayores a las que hay en la Tierra, esto con el fin fortalecerse enormemente en un lapso de tiempo mucho menor.

Sin duda el entrenamiento de gravedad ha sido una constante en los Saiyajin y otros personajes de Dragon Ball Z pero, ¿cómo sería este tipo de entrenamiento en la vida real? ¿Podría funcionar al igual que lo vimos en el manga y anime? En un giro inesperado, la página oficial de franquicia se lo preguntó a uno científico quien por medio de un debate, llegó a una interesante conclusión.

El debate se dio entre el entrevistador Masayuki Kato, profesor de ciencia especializado en biología, escritor y fan de Dragon Ball, y el entrevistado Yutaka Hirata, neurocientífico y profesor de la Universidad de Chubu.

La entrevista tocó distintos tópicos a detalle, pero de manera resumida, el profesor Hirata señala que no solo los niveles más bajos de entrenamiento podrían funcionar (1G u 2G), sino también el hecho de que él mismo ha experimentado una gravedad que es el doble de la de nuestras experiencias normales, afirmando que no es cualquier cosa.

“Tal vez sea así, pero te digo que 2G no es un paseo por el parque. Tu peso corporal de repente se duplica, por lo que la tensión es inmensa. Solo levantar el brazo para rascarte la nariz es un desafío, y si no te sientas con la postura correcta, las caderas y la espalda comienzan a desmoronarse. Y, lo que es peor, si no tienes cuidado, el flujo de sangre al cerebro se ralentiza y puedes perder el conocimiento. Inicialmente comenzamos los experimentos con 3G, pero todos los participantes, incluido yo, seguían desmayándose, ¡era muy difícil progresar! Así que terminamos reduciéndolo a 2G “.