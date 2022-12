Saint Seiya recibe el primer avance de su Live Action

Cargando...

Lo que se liberó en un inicio fue solo un video de escasos segundo del Live Action de Saint Seiya – que conoceremos como The Knights of The Zodiac – y ahora ya podemos decir que de verdad el proyecto es una realidad y la fecha de estreno se dará en 2023. Incluso ya es posible ver a Mackenyu con Sean Bean en una plática interesante

El guion de Knights of The Zodiac, el live action de Saint Seiya, fue escrito por Kiel Murray, Josh Campbell y Matt Stucken. Murray es mejor conocido por su trabajo en las animaciones de Pixar para Disney, mientras que Campbell y Stucken llevan haciendo mancuerna desde hace ya varios años.

Por el momento, la información es escasa y falta mucho para saber un poco más del contexto de esta historia en la cual de seguro tendremos a la resurrección de la diosa, luego al huérfano vuelto caballero y la aparición del resto de los personajes.

En el primer avance sí se nota que por ahí aparece Athena y un caballero cuyo rostro está totalmente cubierto. El remate al final es ver a Mackenyu en lo que parece será la prueba de cuando Seiya lucha por obtener la armadura de Pegaso.

