Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan revela su fecha de estreno en Netflix

Netflix en su cuenta oficial en Twitter reveló que la última temporada del anime Nanatsu no Taizai titulada Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan (The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgment) se estrenará en occidente el 28 de junio.

Adicionalmente se desconoce si la serie contará con doblaje al español latino o solo estará disponible en su idioma original con subtítulos en español.

Miembros del Elenco de Voz:

Yuuki Kaji como Meliodas

Sora Amamiya como Elizabeth Liones

Misaki Kuno como Hawk

Aoi Yuuki como Diane

Tatsuhisa Suzuki como Ban

Jun Fukuyama como King

Yuuhei Takagi como Gowther

Maaya Sakamoto como Merlin

Tomokazu Sugita como Escanor

Miembros del Staff:

Susumu Nishizawa se encarga de la dirección del anime

El estudio de animación Studio Deen en conjunto con Marvy Jack se encargan de producir el anime

Rintarou Ikeda se encarga de la composición del anime

Rie Nishino se encarga de la dirección en la animación

Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto y Takafumi Wada se encargan de la composición de la banda sonora del anime.

El manga Nanatsu no Taizai es escrito e ilustrado por Nakaba Suzuki, y se publicó por primera vez en la revista Shonen Magazine de la editorial Kodansha desde el 10 de octubre del 2012. En el año 2014, se estrenaría en Japón la adaptación a anime el cual está conformado por 3 temporadas, y una cuarta encontrándose actualmente en emisión.