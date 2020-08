¡Vuelve la Champions! ¡Vuelve el fútbol! Así esta la programación para los octavos de final

Cargando...

Son cuatro las series de la Champions League que aún no tienen clasificados a cuartos de final: Manchester City vs. Real Madrid, Juventus vs. Lyon, Barcelona vs. Napoli y Bayern Múnich vs. Chelsea. Los dos primeros partidos se jugarán este viernes festivo 7 de agosto, mientras que los otros dos se disputarán el sábado.

El encuentro que más esperado es el de Manchester City vs Real Madrid. Los ingleses ganaron la ida en Madrid por 2 a 1, por lo que los merengues Madrid están obligados a ganar por dos goles en Manchester para avanzar a cuartos. El ganador de esa serie se verá las caras en la próxima ronda con quien se imponga en la llave de Juventus y Lyon, que lideran los franceses luego de su triunfo en la ida por 1 a 0.

El sábado será el turno del Barcelona, que define la llave contra el Napoli en su estadio e inicia con ventaja por el empate a un gol que consiguió en condición de visitante.

El último clasificado a cuartos de final se conocerá entre Bayern Múnich y Chelsea, aunque los alemanes ya tienen casi que sentenciada la serie. El equipo bávaro se impuso en la ida por goleada 3 a 0, la ventaja más holgada para un primer encuentro de estos octavos de final.

VIERNES 7 DE AGOSTO 15:00 (HB)

Manchester City (2) - (1) Real Madrid

Será el sexto cruce en el historial de Champions League. Igualaron los 2 duelos en el Etihad Stadium de Manchester (1-1, en 2012/13 y 0-0, en 2015/16). Luka Modric participó de los últimos 5 juegos contra el City.

Real Madrid cayó 2-1 en el encuentro de ida y busca remontar la serie en Manchester. El campeón del fútbol español no consiguió superar esta instancia en la pasada edición cuando quedó eliminado por Ajax.

Kevin De Bruyne fue determinante en la victoria en Madrid, aportando gol y asistencia.

Karim Benzema registra 4 goles en el actual certamen (64 en su carrera por UEFA Champions League). El atacante francés completa el podio de futbolistas con más remates de la presente edición.

Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, acumula 7 juegos sin caer en casa (6PG-1PE), con una media de 3.9 festejos por partido. Durante esta racha, Raheem Sterling anotó 8 tantos y dio 3 pases de gol.

Juventus (0) - (1) Olympique Lyon

Con gol de Lucas Toussart, Olympique Lyon logró imponerse por la mínima diferencia y sueña con los cuartos. Con esta victoria, los franceses igualaron el historial en UEFA Champions League, con 1 triunfo cada uno y 1 empate.

Cumplirán 6 partidos en el historial internacional. Los experimentados futbolistas, Leonardo Bonucci (Juventus) y Anthony Lopes (O. Lyon), estuvieron presentes en cada uno de los enfrentamientos anteriores.

Bruno Guimaraes (O. Lyon) fue el futbolista con mayor cantidad de pases (145) y balones recuperados (7) en el duelo de ida.

Cristiano Ronaldo llegará a 170 partidos en Champions League. El portugués, máximo anotador histórico de la competencia (128), marcó 4 goles en 11 juegos ante su próximo rival (con Manchester United y Real Madrid).

Juventus ganó sus últimos 3 compromisos en su estadio por UCL y Paulo Dybala participó en los últimos 4 goles en casa (3 tantos y 1 asistencia).

SÁBADO 8 AGOSTO 15:00 (HB)

Bayern Múnich (3) - (0) Chelsea FC

Bayern Múnich goleó 3-0 al Chelsea en Londres (Serge Gnabry x2 y Robert Lewandowski) y puso un pie en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Bayern Múnich reúne puntaje ideal en la Champions League 2019/20. Los alemanes son el conjunto con mayor cantidad de victorias (7), goles (27), remates (163) y asistencias (20).

Robert Lewandowski participó en los 3 goles en el Stamford Bridge de Londres (1 gol y 2 asistencias). El artillero polaco es el máximo goleador (11) y el futbolista con más disparos (32) de la actual competencia.

Joshua Kimmich superó los 300 pases en el encuentro de ida. El polifuncional mediocampista encabezó la tabla de pases correctos (301) y quites (12) ante Chelsea FC.

Chelsea va por la hazaña en Múnich: 3 de los últimos 6 triunfos de Los Blues fuera de casa fueron con victorias por 4 o más goles de diferencia (0-5 a Schalke, en 2014/15, 0-4, Maccabi Tel Aviv, en 2015/16 y 0-4 a Qarabag, en 2017/18).

Barcelona (1) - (1) Napoli