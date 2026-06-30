A 40 años del bicampeonato argentino: Leyendas del 86 analizan el presente de la Albiceleste en el Mundial

El fervor del Mundial 2026 se traslada a las calles de Florida. En una cobertura especial de la Red Uno de Bolivia desde Miami, se palpita la expectativa por la llegada de la selección argentina tras una jornada sumamente próspera para los equipos sudamericanos. En medio de este ambiente mundialista, la Conmebol organizó un emotivo homenaje para conmemorar que, un día como hoy hace exactamente 40 años, la Albiceleste se consagraba bicampeona del mundo en el Estadio Azteca.

El reconocimiento se llevó a cabo en el Museo de la Conmebol, ubicado muy cerca del downtown de Miami. Figuras legendarias que alcanzaron la gloria en México 1986 como Ricardo Giusti, Sergio "Checho" Batista, Oscar Ruggeri, Héctor Zelada y Carlos "Chino" Tapia se hicieron presentes para revivir uno de los capítulos más dorados del fútbol argentino.

Durante el recorrido, la constelación de estrellas no pudo ocultar su emoción al posar junto a la estatua de Diego Armando Maradona, levantar la réplica de la Copa del Mundo y contemplar la icónica camiseta azul con la '10' y la dedicatoria del "Pelusa".

El espejo de Maradona y Messi: El análisis de Ruggeri

Los campeones aprovecharon el encuentro para compartir criterios sobre el pasado y el presente de la poderosa selección argentina actual. Oscar Ruggeri recordó los sacrificios de aquella gesta de 1986 y trazó un paralelismo directo entre Diego Maradona y Lionel Messi:

"Se dio con un final feliz. Tienen un genio como tuvimos nosotros; nosotros tuvimos uno que era diferente a todos y estos chicos tienen el mismo. Se lo ve contento, se lo ve feliz al equipo en general. Lo que tienen de especial estos chicos es que ya ganaron después de haber ganado. Eso te lleva a decir: bueno, este equipo puede llegar a lograr algo parecido al 2022", comentó el 'Cabezón' Ruggeri.

Con la mirada en los dieciseisavos de final

Este emotivo reencuentro sirve como la antesala perfecta para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La favorita Argentina buscará desencadenar su clasificación a la siguiente fase este viernes cuando se enfrente a la sorpresiva selección de Cabo Verde.

La mesa está servida en Estados Unidos. Solo falta que los dirigidos por Lionel Scaloni sigan dándole satisfacciones a su hinchada para que esta histórica visita a tierras norteamericanas, bendecida por la nostalgia de sus héroes del 86, termine de ser inolvidable.

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