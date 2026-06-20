🔴Ahora| Alemania encuentra el empate ante Costa de Marfil con un gol de Undav (1-1)

Transcurriendo el segundo tiempo en el BMO Field de Toronto, Canadá, Costa de Marfil sorprende y se impone 0-1 ante Alemania por la fecha 2 del Grupo E del Mundial.

El conjunto africano abrió el marcador en la segunda parte, complicando el panorama para una Alemania que había llegado al encuentro como favorita tras su contundente debut. El gol marfileño obliga a los germanos a adelantar líneas en busca del empate en un duelo cada vez más intenso.

El partido se juega en el estadio de Toronto desde las 15:05, hora de Bolivia, con ambos equipos en busca de una victoria que los acerque a la clasificación a la siguiente fase.

El conjunto africano abrió el marcador en la segunda parte. Foto: AFP

La selección alemana llega al compromiso tras una contundente goleada por 7-1 sobre Curazao en su debut, resultado que la posicionó como una de las favoritas del torneo. Ahora, el conjunto germano busca ratificar ese buen momento y sumar otros tres puntos para consolidarse en la cima del grupo.

Enfrente está una Costa de Marfil que también comenzó con el pie derecho. Los Elefantes vencieron 1-0 a Ecuador en la primera jornada gracias a un gol decisivo de Amad Diallo y ahora intentan dar otro golpe frente a uno de los candidatos al título.

El encuentro enfrenta a dos selecciones que llegan invictas y con confianza, por lo que se espera un partido intenso y disputado de principio a fin. Además, existe un único antecedente entre ambos equipos: un amistoso jugado en 2009 que terminó empatado 2-2.

Con la clasificación en juego y el liderato del Grupo E como premio, Alemania y Costa de Marfil protagonizan uno de los choques más esperados de la segunda fecha mundialista. El árbitro del compromiso es Juan Benítez.

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