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🔴Ahora| Alemania Vs Costa de Marfil se enfrentan por Red Uno

Alemanes y marfileños se miden en el Toronto Stadium de Canadá, por el Grupo la Copa del Mundo

Martin Suarez Vargas

20/06/2026 15:40

Agregar Reduno en
Foto: EFE.
Canadá.

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Alemania y Costa de Marfil disputan este sábado un atractivo encuentro por la segunda fecha del Grupo E del Mundial. El partido se juega en el estadio de Toronto desde las 16:00, hora de Bolivia, con ambos equipos en busca de una victoria que los acerque a la clasificación a la siguiente fase.

La selección alemana llega al compromiso tras una contundente goleada por 7-1 sobre Curazao en su debut, resultado que la posicionó como una de las favoritas del torneo. Ahora, el conjunto germano busca ratificar ese buen momento y sumar otros tres puntos para consolidarse en la cima del grupo.

Enfrente está una Costa de Marfil que también comenzó con el pie derecho. Los Elefantes vencieron 1-0 a Ecuador en la primera jornada gracias a un gol decisivo de Amad Diallo y ahora intentan dar otro golpe frente a uno de los candidatos al título.

El encuentro enfrenta a dos selecciones que llegan invictas y con confianza, por lo que se espera un partido intenso y disputado de principio a fin. Además, existe un único antecedente entre ambos equipos: un amistoso jugado en 2009 que terminó empatado 2-2.

Con la clasificación en juego y el liderato del Grupo E como premio, Alemania y Costa de Marfil protagonizan uno de los choques más esperados de la segunda fecha mundialista. El árbitro del compromiso es Juan Benítez.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

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