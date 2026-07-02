🔴Ahora| Sigue en vivo por Red Uno el duelo Portugal Vs Croacia

Se miden dos selecciones europeas con amplia experiencia internacional, planteles repletos de figuras y el objetivo de seguir en carrera hacia los octavos. El conjunto de Roberto Martínez avanzó como segundo del Grupo K, por detrás de Colombia, mientras que el equipo dirigido por Zlatko Dalić también finalizó en la segunda posición del Grupo L.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Portugal comenzó su participación con un empate 1-1 frente a RD Congo, reaccionó con una contundente goleada por 5-0 sobre Uzbekistán y cerró la fase de grupos con un empate sin goles ante Colombia, resultados que le permitieron avanzar como escolta de su zona.

Por su parte, Croacia inició el torneo con una derrota por 4-2 ante Inglaterra, pero se recuperó con un triunfo por 1-0 sobre Panamá y selló su clasificación al vencer 2-1 a Ghana en la última jornada de grupos.

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