Vibrante 3-0 en la goleada de España sobre Austria

Austria tuvo este jueves una dolorosa derrota cayendo 3 a 0, en la llave 6 de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los goles de Mikel Oyarzábal (35' 1T y 43' 2T) y Pedro Porro (20' 2T) le dieron la victoria a España en el estadio Los Ángeles.

El conjunto de Luis de la Fuente generó peligro con un disparo de Álex Baena, a los 46 minutos de la primera etapa, que terminó impactando en uno de los palos.

Mikel Oyarzábal se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de España mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.

Marc Cucurella se destacó por su sólida defensa. El defensa de España tuvo un buen nivel por quitar 2 balones.

El volante Lamine Yamal del España humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 20 minutos de la primera etapa.

El técnico de España, Luis de la Fuente, propuso una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en la línea defensiva; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena en el medio; y Mikel Oyarzábal en el ataque.

Por su parte, el equipo de Ralf Rangnick salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Alexander Schlager bajo los tres palos; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba y Konrad Laimer en defensa; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Paul Wanner y Marcel Sabitzer en la mitad de cancha; y Michael Gregoritsch en la delantera.

El árbitro Glenn Nyberg fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Los Ángeles.

Gracias a su triunfo contra Austria, España obtuvo el pasaporte a Octavos de Final de este campeonato.

Cambios en España

70' 2T - Salieron Dani Olmo por Mikel Merino y Álex Baena por Ferran Torres

85' 2T - Salieron Lamine Yamal por Gavi y Stefan Posch por Alexander Prass

92' 2T - Salieron Aymeric Laporte por Marc Pubill y Pedri por Fabián Ruiz

Cambios en Austria

45' 2T - Salieron Nicolas Seiwald por Carney Chukwuemeka y Xaver Schlager por Florian Grillitsch

59' 2T - Salieron Romano Schmid por Sasa Kalajdzic y Michael Gregoritsch por Marko Arnautovic

Amonestado en Austria:

37' 2T Stefan Posch (Reiteración de faltas)

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