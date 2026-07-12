TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Super deportivo

🔴 Argentina Vs Suiza: En VIVO por Red Uno de Bolivia (1-0)

Argentina y Suiza van por un boleto a la semifinal de la Copa del Mundo.

Martin Suarez Vargas

11/07/2026 20:40

Agregar Reduno en
Foto: EFE.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

El último duelo por los cuartos de final enfrenta a la Albiceleste, campeona defensora y la única selección sudamericana que sigue en carrera, ante La Nati, que busca alcanzar por primera vez las semifinales de un Mundial.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

El equipo de Lionel Scaloni llegó a esta instancia tras completar una fase de grupos impecable. Debutó con una goleada 3-0 sobre Argelia, venció 2-0 a Austria y cerró con un triunfo por 3-1 ante Jordania para avanzar con puntaje ideal. En los 16avos de final debió exigirse mucho más: derrotó 3-2 al debutante Cabo Verde en un duelo cargado de emociones.

Suiza, en tanto, selló su clasificación a los cuartos de final tras eliminar a Colombia en una dramática definición por penales, luego de igualar sin goles en los 120 minutos. El conjunto helvético mostró nuevamente una de sus principales virtudes en el torneo: la solidez defensiva, con apenas dos tantos recibidos en cinco partidos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD