🔴 Argentina Vs Suiza: En VIVO por Red Uno de Bolivia (1-0)

El último duelo por los cuartos de final enfrenta a la Albiceleste, campeona defensora y la única selección sudamericana que sigue en carrera, ante La Nati, que busca alcanzar por primera vez las semifinales de un Mundial.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

El equipo de Lionel Scaloni llegó a esta instancia tras completar una fase de grupos impecable. Debutó con una goleada 3-0 sobre Argelia, venció 2-0 a Austria y cerró con un triunfo por 3-1 ante Jordania para avanzar con puntaje ideal. En los 16avos de final debió exigirse mucho más: derrotó 3-2 al debutante Cabo Verde en un duelo cargado de emociones.

Suiza, en tanto, selló su clasificación a los cuartos de final tras eliminar a Colombia en una dramática definición por penales, luego de igualar sin goles en los 120 minutos. El conjunto helvético mostró nuevamente una de sus principales virtudes en el torneo: la solidez defensiva, con apenas dos tantos recibidos en cinco partidos.

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