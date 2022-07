Aún no aceptan sus disculpas, Erwin Sánchez podría ser sancionado por pronunciar mal un apellido

Una equivocación que no es perdonada, porque en conferencia de prensa del técnico de Oriente Petrolero, Erwin Sánchez, donde pronunció mal el apellido del segundo vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Edwin Callapino aún está dando mucho que hablar.

En conferencia de prensa un periodista le consulto al estratega sobre quien debería ser el próximo técnico de la selección nacional, a lo que Sánchez dijo:

“yo no me puedo meter en el trabajo de nadie, como a mi no me gusta que se metan en mi trabajo, yo no me puedo meter en el trabajo de otro. Si lo escogieron, ellos sabrán por que, que le pregunten a collapino, que diablos es”. Dijo el estratega.