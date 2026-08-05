Blanco asume la dirección de fútbol y metodología de la FBF

El español Hugo Blanco Pita fue presentado este miércoles como el responsable de la Dirección de Fútbol y Metodología de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), con la finalidad de implementar un nuevo modelo de trabajo y fútbol, trabajando de manera transversal con los directores técnicos, desde las selecciones de la categoría Sub-13 hasta la Absoluta, tanto de la rama femenina como masculina.



Blanco fue presentado de manera oficial por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, y el director General Ejecutivo de la FBF, Gastón Uribe, luego de cerrar las negociaciones y acordar un proceso de trabajo hasta 2030, con períodos de evaluación.





“No sólo queremos la clasificación, sino competir a un nivel importante y estamos ilusionados que con la dilatada experiencia en metodología en el fútbol de Hugo esto será posible”, agregó Costa, en las oficinas de la FBF.





Las conversaciones para la llegada de Blanco al país iniciaron en Estados Unidos, en ocasión de la realización de la Copa Mundial 2026. Ninguno de ellos mencionó el acuerdo económico, limitándose a indicar que hubo coincidencias ideológicas sobre el proyecto deportivo.





“Intentaremos mostrar hitos realizados en anteriores procesos para ayudar a un país que busca el desarrollo. Impulsaremos las competiciones que favorezcan a los jugadores, coincidimos en la dotación de infraestructura deportiva, el fortalecimiento de la formación de nuevos jugadores, capacitación a entrenadores y dotar de una filosofía de juego”, indicó Blanco, oriundo de Madrid.





Blanco cuenta con Licencia PRO EUFA y de la Real Federación Española de Fútbol como director técnico. Además, cuenta con un doctorado (PhD) en Ciencias del Deporte. Encabezó la creación del Departamento Deportivo de la Liga Española de Fútbol Profesional.



Trabajó en Leganés (campeón de Ascenso a la Primera, 2023-2024), Espanyol (campeón de Ascenso a la Primera 2020-2021), Le Havre (Francia), Cancún FC (campeón de la Liga de Expansión de México, 2022-2023), Elite Falcons de Dubái (campeón de Ascenso a Primera, 2024-2025) y MFK Vyskov (República Checa).

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