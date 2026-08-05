¿Qué pasó? Desaparecen todas las fotos del Instagram de Vinícius

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El brasileño sorprendió al borrar todas las publicaciones y su foto de perfil de Instagram en medio de las negociaciones para renovar su contrato con el Real Madrid. Hasta el momento, no se conoce si se trata de una decisión personal o de un posible hackeo de su cuenta.
05/08/2026 16:13
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El perfil del futbolista brasileño Vinícius Jr, del Real Madrid, apareció este miércoles sin ninguna de las fotos que había subido desde su cuenta de Instagram, ni con la identificativa foto de perfil, en plenas negociaciones para tratar su posible renovación con el club blanco.
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