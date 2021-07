Boca pide formalmente postergar partidos ante Banfield y San Lorenzo

Argentina

El club argentino Boca Junior ya hizo el pedido formal para postergar los partidos ante Banfield y San Lorenzo. Además, en otro comunicado, expuso a Marcelo Tinelli, el presidente de la Liga, afirmando que verbalmente ya les avisó que al menos el primer encuentro, el de este sábado en el Sur, no se jugaría. Pero. ¿qué pasaría si al final rechazan la solicitud del Xeneize y lo obligan a disputar ambos encuentros? A lo que el club respondió:

"Si no nos postergan, no descartamos no presentarnos", respondió por lo pronto, la dirigencia y el Consejo de Riquelme es algo que, de mínima, analizan.