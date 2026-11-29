El estadio Hernando Siles de La Paz ultima los preparativos para el esperado encuentro entre Bolívar y Always Ready, que se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 17:15, en medio de lluvias, bajas temperaturas y una importante expectativa de los aficionados.

El escenario deportivo de Miraflores, al menos 18.000 espectadores ya tienen asegurada su presencia para presenciar el compromiso, considerado una final anticipada por el campeonato de la División Profesional.

Ambos equipos llegan igualados con 60 puntos en la tabla de posiciones, por lo que una victoria permitiría al ganador asumir el liderato en solitario y acercarse al título nacional.

Lluvia y últimos trabajos en el Hernando Siles

Durante las horas previas al encuentro, personal encargado del mantenimiento del estadio realizaba los últimos trabajos de pintado de las líneas del campo de juego, mientras se verificaban las condiciones del césped y los equipos necesarios para el desarrollo del partido.

Se informa desde el estadio que la temperatura se encontraba alrededor de los 10 grados y que la lluvia había cambiado las condiciones climáticas después de una mañana soleada.

De acuerdo con los pronósticos mencionados durante la cobertura, se esperaba que las precipitaciones continuaran cerca de la hora de inicio del encuentro.

También se encontraba instalada la pantalla del sistema de videoarbitraje (VAR), mientras se ultimaban los detalles logísticos para el trabajo arbitral y la atención médica.

El árbitro designado para dirigir el compromiso es Ivo Méndez.

Hinchada de Bolívar prepara cinco grandes telones

Uno de los principales atractivos en las tribunas será el recibimiento que prepara la hinchada de Bolívar, que tiene previsto desplegar cinco grandes telones durante el ingreso de los jugadores.

Según el reporte, la organización de este espectáculo está a cargo de la agrupación de aficionados conocida como La Vieja Escuela.

Las tribunas también fueron distribuidas para recibir a ambas parcialidades. Los seguidores de Always Ready ocuparán el sector sur, mientras que los aficionados de Bolívar estarán ubicados en el sector norte.

La expectativa es que la asistencia aumente durante las horas previas al encuentro, aunque hasta el momento de la cobertura estaban asegurados aproximadamente 18.000 espectadores.

Bolívar llega con dos bajas y Always Ready con equipo completo

En el aspecto deportivo, Bolívar afrontará el compromiso sin los defensores Jesús Sagredo y Leonardo Zabala, las dos bajas mencionadas en el reporte previo al partido.

Por su parte, Always Ready llega con plantel completo bajo la dirección técnica de Pablo Godoy.

El equipo alteño atraviesa un buen momento futbolístico después de conquistar la Copa Bolivia frente a Real Potosí y acumular una racha de nueve partidos sin derrotas entre los torneos de Copa y Liga, de acuerdo con el informe.

Los dirigidos por Godoy permanecían concentrados en un hotel cercano al estadio Hernando Siles antes de trasladarse al escenario deportivo.