La conquista de la Copa Libertadores 2026 no solo le permitió a Palmeiras sumar un nuevo título internacional, sino también asegurar su presencia en el próximo Mundial de Clubes, que se disputará en 2029. El equipo brasileño se convirtió en el segundo representante sudamericano clasificado, después de Flamengo.

Con seis plazas asignadas a Conmebol para el torneo, todavía quedan cuatro lugares por definir. La clasificación contempla cupos para los campeones de la Copa Libertadores y para los equipos mejor ubicados en el ranking continental, de acuerdo con el sistema de clasificación establecido.

Tras la consagración del Verdão, los primeros puestos de la tabla de clasificación sudamericana quedaron de la siguiente manera:

Puesto Equipo Puntos Situación 1 Palmeiras 88 Clasificado 2 Flamengo 85 Clasificado 3 Estudiantes de La Plata 62 En carrera 4 Liga de Quito 61 En carrera 5 Independiente del Valle 40 En carrera 6 Racing Club 35 En carrera

La disputa por los boletos restantes podría tener movimientos importantes en las próximas temporadas. Estudiantes de La Plata y Racing Club no participarán en la Copa Libertadores 2027, por lo que no tendrán la posibilidad de sumar puntos en esa edición. Liga de Quito, por su parte, todavía debe asegurar su clasificación al certamen continental.

Los clubes brasileños que busquen incorporarse a la lista también tendrán que mantenerse atentos a la Libertadores, ya que la conquista del torneo representa una vía directa de clasificación.

Un premio económico millonario

La clasificación al Mundial de Clubes también representa un importante ingreso económico para los equipos sudamericanos. Según los datos difundidos en la información de referencia, cada participante de Conmebol podría recibir entre 15 y 17 millones de dólares solamente por disputar el certamen.

De esta manera, Palmeiras ya tiene asegurado su lugar en la próxima cita mundialista, mientras otros clubes del continente mantienen la ilusión de conseguir uno de los boletos que todavía están disponibles.