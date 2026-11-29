El Atlético de Madrid consiguió un valioso triunfo por 3-2 frente al Elche de Martín Anselmi, en condición de visitante, por la fecha 14 de La Liga española. El equipo dirigido por Diego Simeone tuvo un inicio contundente, pero terminó sufriendo ante la reacción del conjunto local para quedarse con los tres puntos.

El marcador se abrió a los tres minutos, cuando Alejandro Grimaldo convirtió desde el punto penal. Apenas un minuto después, Kang In aprovechó un error defensivo de Fede Redondo y amplió la ventaja para el conjunto colchonero.

El Elche no bajó los brazos y encontró el descuento gracias a Martim Neto, quien aprovechó una mala cesión de Marc Pubill hacia Jan Oblak. Sin embargo, el Atlético volvió a golpear antes del descanso: una buena jugada colectiva terminó con una asistencia de Álex Baena para Julián Álvarez, que definió con precisión y puso el 3-1.

En el complemento, el equipo local salió decidido a buscar la remontada. Buba Sangaré marcó el segundo tanto del Elche con un disparo desde fuera del área que se desvió en Hancko y terminó dentro del arco.

A partir de ese momento, el conjunto de Anselmi presionó en busca del empate y estuvo cerca de conseguirlo, pero el Atlético resistió. Incluso, Koke evitó una nueva caída de su arco al despejar el balón sobre la línea, en una de las acciones más importantes del tramo final.

Finalmente, el equipo de Simeone logró sostener la ventaja y celebró una victoria que le permite alcanzar seis triunfos consecutivos como visitante en el campeonato. Con este resultado, el Atlético llegó a los 34 puntos y se ubica momentáneamente en el segundo lugar de la clasificación.