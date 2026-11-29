Palmeiras y Boca Juniors protagonizarán una atractiva serie por la Recopa Sudamericana 2027. El equipo brasileño, que acaba de conquistar su cuarta Copa Libertadores tras vencer a Estudiantes, se medirá ante el conjunto argentino, campeón de la última Copa Sudamericana.

La competencia se disputará en dos partidos, con encuentros de ida y vuelta. De acuerdo con el calendario preliminar, el primer duelo está previsto para el miércoles 17 de febrero de 2027 en La Bombonera, mientras que la revancha se jugaría el miércoles 24 de febrero en el Allianz Parque, en São Paulo.

La serie se definirá en territorio brasileño, donde Palmeiras tendrá la ventaja de cerrar la llave ante su público. Además, no se aplicará la regla del gol de visitante.

En caso de igualdad en el marcador global tras los dos encuentros, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir el empate, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.