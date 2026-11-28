La consagración del Verdão tras vencer a Estudiantes modificó el historial del torneo continental. Brasil llegó a 26 títulos y superó por primera vez a Argentina, que acumula 25. Además, Palmeiras alcanzó las cuatro coronas e igualó a River Plate, Flamengo y al propio conjunto platense.

La victoria de Palmeiras por 1-0 ante Estudiantes de La Plata no solo significó una nueva conquista para el equipo brasileño, sino que también provocó un cambio histórico en el palmarés de la Copa Libertadores. Con el título conseguido en el estadio Centenario de Montevideo, Brasil pasó a liderar el listado de países más ganadores del certamen, por delante de Argentina.

El gol de Ramón Sosa, a los 52 minutos, definió la final y le permitió al Verdão levantar su cuarta Copa Libertadores. De esta manera, el club paulista alcanzó a River Plate, Flamengo y Estudiantes de La Plata, que también cuentan con cuatro títulos cada uno.

En el historial general de clubes, Palmeiras quedó detrás de Independiente, que lidera con siete conquistas; Boca Juniors, con seis; y Peñarol, con cinco. El equipo brasileño comparte ahora el cuarto escalón con los otros tres conjuntos que acumulan cuatro coronas.

La consagración también modificó la distribución de títulos por país. Brasil llegó a 26 Libertadores, mientras que Argentina quedó con 25. Uruguay ocupa el tercer lugar con ocho campeonatos, seguido por Paraguay y Colombia, con tres cada uno. Chile y Ecuador completan el registro con una conquista por país.

Palmeiras también se consolida entre los clubes con más finales

Con su octava participación en una definición, Palmeiras quedó como el tercer equipo con más finales disputadas en la historia de la Copa Libertadores. Solamente lo superan Boca Juniors, con 12, y Peñarol, con 10.

El conjunto paulista disputó las finales de 1961, 1968, 1999, 2000, 2020, 2021, 2025 y 2026. De esas ocho definiciones, ganó cuatro: ante Deportivo Cali en 1999, Santos en 2020, Flamengo en 2021 y Estudiantes en 2026. En las otras cuatro ocasiones terminó como subcampeón.

Por su parte, Estudiantes de La Plata alcanzó las seis finales disputadas e igualó a Nacional de Uruguay y San Pablo de Brasil en ese registro. El equipo argentino conquistó cuatro títulos: los tricampeonatos de 1968, 1969 y 1970, además de la corona obtenida en 2009.

Aunque Brasil pasó a liderar el historial de campeones de la Libertadores, Argentina todavía conserva el primer puesto en el acumulado de títulos internacionales de clubes, con 78 trofeos frente a los 67 de los brasileños, según el registro citado.

La coronación de Palmeiras, por lo tanto, dejó dos cambios importantes en el fútbol sudamericano: el Verdão alcanzó su cuarta estrella continental y Brasil pasó a ser el país con más títulos en la historia del máximo torneo de clubes de América.