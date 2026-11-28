El hijo del astro portugués anotó los dos goles del Al-Nassr Sub-17 en el empate 2-2 frente al Al-Ittihad. Uno de sus tantos llegó mediante un espectacular tiro libre y su festejo recordó al de su padre.

Cristiano Ronaldo Jr. comienza a escribir su propia historia en el fútbol y, una vez más, captó la atención de los aficionados. El joven delantero marcó un doblete con el Al-Nassr Sub-17 en el empate 2-2 frente al Al-Ittihad Sub-17, por la liga saudí.

El hijo de Cristiano Ronaldo fue protagonista del encuentro al convertir los dos tantos de su equipo. Uno de ellos llegó con una brillante ejecución de tiro libre, demostrando su capacidad para hacerse presente en momentos importantes del partido.

Pero los goles no fueron lo único que llamó la atención. Tras marcar, Cristiano Jr. imitó la característica celebración de su padre, realizando el gesto de la "M", una imagen que rápidamente despertó comentarios entre los seguidores del futbolista portugués.

Con apenas unos años de formación en las divisiones inferiores, el joven continúa desarrollándose dentro de la estructura deportiva del Al-Nassr, siguiendo los pasos de una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Además, existe la expectativa de que en el futuro pueda dar el salto al primer equipo y compartir cancha con su padre, aunque por el momento ese escenario sigue siendo un objetivo a futuro.