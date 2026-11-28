La fiesta fue brasileña en Montevideo. Palmeiras se quedó con la Copa Libertadores tras derrotar por 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario, en una final que se definió con el gol de Ramón Sosa y que terminó con el Verdão celebrando una nueva conquista continental.

El tanto decisivo llegó a los seis minutos del segundo tiempo. Ramón Sosa apareció para romper el empate y darle la ventaja al conjunto brasileño, que logró sostener el resultado hasta el final del encuentro frente a un Estudiantes que buscó reaccionar, pero no encontró el camino para igualar el marcador.

Con el pitazo final, los jugadores de Palmeiras desataron la euforia en el campo de juego. Los abrazos, los saltos y los festejos se apoderaron del Centenario, mientras los hinchas brasileños celebraban una nueva noche histórica para su equipo.

Uno de los momentos más esperados llegó durante la ceremonia de premiación, cuando el capitán Gustavo Gómez levantó el trofeo de la Copa Libertadores ante la celebración de sus compañeros. La imagen del paraguayo alzando la copa marcó el cierre de una final que consagró nuevamente al conjunto paulista como campeón de América.

Así, Palmeiras volvió a escribir una página importante en su historia y conquistó la gloria eterna, desatando una celebración que se trasladó desde el césped del estadio Centenario hasta las calles y tribunas donde sus aficionados acompañaron el sueño continental.