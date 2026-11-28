El Santiago Bernabéu vivió una tarde inesperada. El Real Madrid cayó por 1-2 ante el Deportivo Alavés, que aprovechó sus oportunidades y consiguió una victoria importante para frenar el buen momento del equipo dirigido por José Mourinho.

El conjunto visitante llegó al encuentro con confianza después de encadenar dos triunfos y planteó un partido ordenado, con una defensa poblada y espacios para salir rápidamente al contraataque. Esa estrategia complicó a los locales, que tuvieron dificultades para encontrar profundidad pese a dominar la posesión.

La sorpresa llegó con el primer gol. Tras recuperar el balón, Toni Martínez condujo un rápido contragolpe, aprovechó un error defensivo y superó a Thibaut Courtois para poner el 0-1. Mariano, exjugador del Real Madrid, también participó en la jugada y pidió disculpas a la afición tras la acción.

En el segundo tiempo, Mourinho buscó cambiar el rumbo del partido con los ingresos de Bernardo Silva y Diomande. Sin embargo, el Alavés volvió a golpear. Ángel Pérez aprovechó otra desatención de la defensa madridista y amplió la ventaja a 0-2.

Con el marcador en contra, el Real Madrid adelantó sus líneas y aumentó la presión. Vinícius cambió de banda y el equipo encontró mayor profundidad. La reacción tuvo recompensa cuando Kylian Mbappé conectó un potente disparo dentro del área para marcar el descuento y devolverle la esperanza al Bernabéu.

Los minutos finales fueron de máxima tensión. El conjunto blanco buscó desesperadamente el empate y llegó a reclamar un penal sobre Jude Bellingham. Sin embargo, tras la revisión del VAR, la decisión fue anulada y el mediocampista recibió una segunda tarjeta amarilla, por lo que terminó expulsado.

El tiempo se agotó y el Real Madrid no consiguió evitar la derrota. El Alavés celebró un triunfo histórico en el Bernabéu, sumó su tercera victoria consecutiva entre Liga y Copa y puso fin a la racha de diez triunfos seguidos del equipo merengue.