A diez años de la tragedia aérea que conmocionó al mundo, Jakson Follmann, el exarquero del Chapecoense recordó cómo sobrevivió al accidente que dejó 71 fallecidos. En un testimonio marcado por el dolor, habló de la pérdida de sus compañeros, su recuperación y la búsqueda de justicia para las víctimas.

El 28 de noviembre de 2016, el plantel de Chapecoense viajaba a Colombia para disputar uno de los partidos más importantes de su historia: la final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la ilusión de conquistar un título internacional terminó en tragedia cuando el avión de la aerolínea LaMia se estrelló en una zona montañosa de La Unión, cerca de Medellín.

De las 77 personas que viajaban a bordo, 71 perdieron la vida y seis sobrevivieron. Entre ellas estaba Jakson Follmann, quien tenía apenas 24 años y era uno de los arqueros del equipo brasileño. Una década después, recordó aquella noche y relató cómo tuvo que comenzar una nueva vida después de perder a sus compañeros y una parte de su propio cuerpo.

En una entrevista, Follmann contó que antes de abordar el avión todo era entusiasmo. El equipo estaba unido y confiaba en hacer historia. Incluso recordó la fotografía que se tomaron frente a la aeronave, sin imaginar que sería uno de los últimos momentos de felicidad antes de la tragedia.

Durante el vuelo, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que los motores se apagaron y las luces dejaron de funcionar. En medio de la oscuridad, los pasajeros comenzaron a comprender que algo grave estaba ocurriendo.

"Lo único que nos quedaba era rezar. Yo rezaba y escuchaba a mis amigos también hacerlo", recordó el exfutbolista. Segundos antes del impacto, escuchó una sirena y posteriormente perdió el conocimiento.

Cuando despertó, estaba entre la vegetación y sin saber qué había sucedido. Desesperado, pedía ayuda y repetía que no quería morir. Un sargento llamado Nelson lo encontró y, posteriormente, los equipos de rescate lograron trasladarlo hasta un lugar donde pudiera recibir atención médica.

Cinco días en coma y una vida que cambió para siempre

La supervivencia fue apenas el comienzo de una larga recuperación. Follmann permaneció cinco días en coma y, al despertar, encontró a su familia junto a su cama. Tenía 14 fracturas y había perdido la pierna derecha. Su otra extremidad también estuvo en riesgo.

El golpe físico estuvo acompañado por una pérdida irreparable: sus compañeros de equipo y el grupo con el que había compartido el sueño de llegar a una final internacional.

Había dejado su hogar a los 14 años para convertirse en futbolista profesional. Con apenas 24, tuvo que aceptar que su carrera dentro de las canchas había terminado y que debía encontrar otra manera de seguir adelante.

"Perdí mi pierna, perdí a mis amigos y tuve que luchar por mi vida. Fue muy difícil y lo será para siempre", expresó.

Pero hay una palabra que Follmann rechaza cuando habla de lo ocurrido: accidente. Para el exarquero, lo sucedido fue un crimen, debido a que el avión se quedó sin combustible y el plan de vuelo no contempló una parada para reabastecerse.

El reclamo de justicia continúa

A diez años de la tragedia, la búsqueda de respuestas sigue presente. Follmann explicó que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas mantienen reuniones con abogados especializados en accidentes aéreos en Estados Unidos, con la esperanza de que se esclarezcan las responsabilidades y se concrete una reparación.

Su preocupación también está puesta en quienes perdieron a sus seres queridos: las esposas que quedaron sin sus maridos, los hijos que crecieron sin sus padres y las familias que todavía esperan justicia.

A pesar de todo, el exfutbolista logró construir un nuevo camino. La fe, su familia y su esposa, con quien lleva 15 años de relación, fueron fundamentales durante su recuperación. Recordó que hubo momentos en los que necesitaba ayuda incluso para vestirse o comer, pero encontró en ellos la fuerza para continuar.

"Tengo una familia maravillosa, un hijo maravilloso, una esposa maravillosa. Soy una persona muy agradecida con Dios. No puedo pedir nada, solamente agradecer por todo", manifestó.

Hoy, su propósito también es mantener viva la memoria de sus compañeros. Recientemente publicó el libro A vida depois da queda (La vida después de la caída), en el que aborda esta nueva etapa de su existencia.

Para Jakson Follmann, sobrevivir no significó olvidar aquella noche ni dejar atrás a quienes perdió. Significó aprender a vivir de nuevo y encontrar una forma de honrar la memoria de quienes nunca regresaron.