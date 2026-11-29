Real Potosí consiguió una importante victoria como visitante al imponerse por 3-2 ante GV San José, en el estadio Jesús Bermúdez, por la fecha 27 del torneo todos contra todos de la División Profesional. El conjunto lila remontó el marcador en dos ocasiones y se llevó tres puntos que fortalecen su posición en la tabla.

El partido comenzó con intensidad. Apenas al primer minuto, Roler Ferrufino adelantó al equipo orureño con un remate certero. Sin embargo, Real Potosí respondió rápidamente y, a los nueve minutos, Kevin Villegas marcó de cabeza para establecer el 1-1.

La visita tomó protagonismo y encontró la ventaja a los 28 minutos, cuando Luis Alí aprovechó un centro desde la banda derecha para poner el 2-1 antes del descanso.

En el inicio del segundo tiempo, GV San José volvió a igualar el encuentro. A los 46 minutos, Moisés Calero aprovechó una salida desafortunada del arquero Martínez y definió con el arco a disposición para marcar el 2-2.

Pero Real Potosí no se conformó con el empate. A los 68 minutos, Stiven Plaza conectó de cabeza un centro de Hugo Rojas y anotó el 3-2 definitivo. El equipo visitante resistió los intentos del conjunto local durante el tramo final y aseguró la victoria.

Con este resultado, Real Potosí se mantiene en el cuarto puesto con 46 puntos, mientras que GV San José continúa último con 20 unidades y permanece en zona de descenso directo, complicando aún más sus posibilidades de mantenerse en la máxima categoría.