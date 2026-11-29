Guabirá sufrió un duro tropiezo en condición de local. El equipo azucarero perdió por 0-2 frente a FC Universitario en el estadio Gilberto Parada de Montero, por la fecha 27 del torneo todos contra todos de la División Profesional, y dejó escapar puntos importantes en su lucha por conseguir un boleto a la Copa Sudamericana 2027.

El conjunto montereño comenzó el partido buscando el arco rival, pero se encontró con un inspirado Jesús Careaga, quien respondió ante los primeros intentos de Samuel Garzón. La visita fue más efectiva y abrió el marcador a los 12 minutos, cuando Joel Calicho aprovechó una de sus primeras oportunidades para poner el 1-0.

Guabirá intentó reaccionar, tuvo la posesión del balón y generó ocasiones, pero no logró superar la resistencia del equipo visitante. En el segundo tiempo, Careaga volvió a ser determinante al evitar los goles de Rafinha, Garzón y Joaquín Barro.

Cuando los azucareros más buscaban el empate, FC Universitario aprovechó los espacios que dejó la defensa local. A los 79 minutos, Oswaldo Blanco asistió a Esdrás Mendoza, quien definió ante Jorge Araúz y sentenció el encuentro con el 2-0 definitivo.

Con esta derrota, Guabirá se mantiene en el octavo puesto con 36 puntos y quedó fuera de la zona de clasificación internacional. A falta de tres jornadas, Independiente se encuentra a solo dos unidades de los azucareros, por lo que la disputa por el último cupo a la Copa Sudamericana continúa abierta.

Por su parte, FC Universitario llegó a los 28 puntos y consiguió un triunfo importante para tomar distancia de la zona baja de la tabla.