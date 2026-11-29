El Club Deportivo Jorge Wilstermann comenzó a escribir un nuevo capítulo en su historia. Después de atravesar una de las etapas más complicadas de los últimos años, el equipo cochabambino se consagró campeón de la Primera A de la Asociación de Fútbol de Cochabamba y ahora apunta a recuperar su lugar en la máxima categoría del fútbol boliviano.

El Aviador consiguió el título tras derrotar por 2-1 a Municipal Tiquipaya en el estadio Félix Capriles, en un encuentro que reunió a más de 25.000 espectadores. La victoria desató la celebración de sus hinchas, que acompañaron al equipo en una jornada especial y volvieron a verlo levantar un trofeo.

Un descenso que marcó la historia reciente del Rojo

Wilstermann perdió la categoría al finalizar la temporada 2025 de la División Profesional. El equipo cochabambino atravesó una campaña complicada y terminó en el último lugar de la tabla del torneo todos contra todos, quedando comprometido en la lucha por la permanencia.

La situación se volvió todavía más compleja por el caso del futbolista Gabriel Montaño. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió un fallo favorable a Aurora y ordenó la devolución de 33 puntos que le habían sido descontados al conjunto celeste. Esta modificación alteró la clasificación y permitió que Aurora abandonara la zona de descenso, mientras Wilstermann quedó condenado a perder la categoría.

La dirigencia aviadora intentó revertir la situación y solicitó que se dejaran sin efecto los descensos para mantener una División Profesional con 18 equipos. Sin embargo, el pedido fue rechazado por unanimidad por los 16 clubes que integraban la máxima categoría.

Posteriormente, en mayo de 2026, el TAS declaró inadmisible la apelación presentada por Wilstermann contra la resolución de la Federación Boliviana de Fútbol, por lo que el descenso quedó ratificado.