Nacional Potosí consiguió una contundente victoria por 5-0 frente a Oriente Petrolero, en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial, por la fecha 27 del torneo todos contra todos de la División Profesional. El conjunto potosino aprovechó las desatenciones defensivas del equipo refinero y terminó firmando una goleada, con Damián Villalba como gran protagonista al convertir tres tantos.

Oriente Petrolero presentó un equipo alternativo, integrado por varios futbolistas jóvenes, que intentaron competir ante un rival que salió decidido a imponer condiciones desde el comienzo. Durante los primeros minutos, los juveniles del cuadro cruceño mostraron actitud y lograron contener los ataques del local.

El arquero Arnold Alba también tuvo intervenciones importantes para mantener a su equipo en partido. Sin embargo, la resistencia refinera se rompió a los 20 minutos, cuando Luis Pavía aprovechó una serie de rebotes dentro del área para marcar el 1-0.

En el segundo tiempo, Nacional Potosí tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia desde el punto penal, tras una mano de un defensor de Oriente. No obstante, Tommy Tobar desperdició el lanzamiento al enviar el balón por encima del travesaño.

El delantero tuvo su revancha a los 55 minutos. Tras una acción de pelota parada, encontró espacios en el área y conectó para establecer el 2-0. A partir de ese momento, el equipo local tomó mayor control del encuentro y encontró facilidades para ampliar la diferencia.

Damián Villalba apareció entonces para convertirse en la figura de la noche. El paraguayo marcó a los 60, 74 y 80 minutos, completando su triplete y sellando el contundente 5-0 para el conjunto potosino.

Oriente Petrolero terminó pagando el desgaste físico y las dificultades para contener los ataques del rival. Los jóvenes futbolistas del equipo refinero no pudieron sostener el ritmo durante el complemento y regresan de la Villa Imperial con una dura derrota.