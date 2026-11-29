El fútbol despide a uno de sus históricos guardametas. Fernando Muslera anunció su retiro del profesionalismo este sábado 28 de noviembre, minutos después de la derrota de Estudiantes de La Plata por 1-0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026, disputada en el estadio Centenario de Montevideo.

A sus 40 años, el arquero uruguayo decidió poner punto final a una carrera de más de dos décadas, que lo llevó a defender importantes clubes y convertirse en uno de los referentes de su selección. La noticia fue confirmada por el propio futbolista en una entrevista con ESPN, tras finalizar el encuentro.

Pese a la tristeza por no conseguir el título continental, Muslera aseguró que se marcha satisfecho por haber llegado a una final internacional y competir hasta el último día de su trayectoria.

“Hay mucha amargura por el resultado, pero mucha satisfacción por cómo competimos hasta el partido de hoy. Me voy, la verdad, muy feliz. En lo personal, es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado. Esto es parte del fútbol”, expresó.

El guardameta también destacó el significado especial que tuvo disputar su último partido en Uruguay, precisamente en el estadio Centenario, escenario donde debutó como futbolista profesional. Además, agradeció el acompañamiento de su familia, amigos y de los hinchas que estuvieron presentes en la final.

“Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde debuté como profesional. Llenaron las tribunas, alentaron a morir. Está mi familia afuera, a la que le mando un abrazo. Mis amigos, mi viejo. Es difícil obviamente hablar ahora, pero me voy feliz de haber competido hasta el último día”, manifestó.

Muslera confirmó que la decisión ya había sido conversada con la dirigencia de Estudiantes, aunque todavía no la había anunciado públicamente. También aprovechó la oportunidad para agradecer a sus compañeros, a Sebastián Verón y a todas las personas que lo acompañaron durante su etapa en el club argentino.

De esta manera, el arquero uruguayo cerró su carrera profesional en una final de Copa Libertadores, poniendo fin a una extensa trayectoria que tuvo como último capítulo su paso por Estudiantes de La Plata.