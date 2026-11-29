La Copa Simón Bolívar 2026 entra en su etapa decisiva. Mineros de Potosí recibirá este domingo a San Juan del Norte, de Santa Cruz, en el partido de ida de la gran final, con el objetivo de dar el primer paso hacia el título y acercarse al ascenso a la División Profesional.

El encuentro se disputará desde las 15:00 en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí. El equipo local buscará aprovechar su condición de anfitrión para conseguir una ventaja de cara al compromiso de vuelta.

Mineros tiene la ilusión de conseguir el título y darle a Potosí una tercera plaza en la máxima categoría del fútbol boliviano. Sin embargo, enfrente estará un rival que conoce lo que significa disputar esta instancia.

San Juan del Norte afrontará su segunda final consecutiva, después de haber perdido la definición del año pasado frente a Real Potosí. El conjunto cruceño buscará cambiar la historia y quedarse con el trofeo en esta nueva oportunidad.

La final de vuelta está programada para el sábado 5 de diciembre, a las 15:00, en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz. Allí se conocerá al campeón de la Copa Simón Bolívar 2026 y al equipo que dará el salto hacia la División Profesional, según el desenlace de la serie.