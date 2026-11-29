El histórico luchador mexicano Rey Mysterio confirmó que pondrá fin a su carrera profesional el próximo 12 de junio de 2027. La despedida será en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario elegido para cerrar una trayectoria de casi cuatro décadas.

El anuncio se realizó durante la transmisión de Survivor Series: WarGames de WWE, luego de que Mysterio liderara al equipo mexicano, integrado por Penta, Rey Fénix, Dragon Lee y El Grande Americano, en su victoria frente a Estados Unidos, representado por Cody Rhodes, CM Punk, Seth Rollins, LA Knight y Je’Von Evans. El evento se celebró en Houston, Texas.

A sus 51 años, Óscar Gutiérrez Rubio, conocido mundialmente como Rey Mysterio, se despedirá de los cuadriláteros después de una carrera que comenzó en 1989. Antes de llegar a WWE en julio de 2002, destacó en México y en empresas estadounidenses como ECW y WCW.

Durante su trayectoria en WWE conquistó tres campeonatos mundiales, ganó el Royal Rumble de 2006 y fue incorporado al Salón de la Fama en 2023. Su máscara, su estilo aéreo y su característico movimiento 619 lo convirtieron en uno de los luchadores más reconocidos a nivel internacional.

La despedida tendrá un significado especial, ya que Mysterio eligió su país para disputar su último combate. Además, el Estadio Azteca no alberga una función de lucha libre desde el 21 de agosto de 1983, cuando se realizó un espectáculo por los 50 años de este deporte en México.

Por ahora, WWE no ha confirmado qué formato tendrá el evento ni qué otros combates formarán parte de la jornada. Lo que ya está definido es la fecha y el escenario para el adiós de una de las máximas figuras de la lucha libre mexicana.