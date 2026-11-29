La Selección Boliviana de Talla Baja no se presentó a disputar el partido por el tercer lugar del Mundial de Marruecos 2026 ante Argentina previsto para este domingo. Como consecuencia, el encuentro fue otorgado al combinado albiceleste por un marcador de 3-0.

La decisión de no jugar se produjo después de que la delegación nacional denunciara presuntas irregularidades durante el campeonato. Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con la inhabilitación de Jerónimo José, jugador que porta la camiseta número 17 y que no pudo participar en el compromiso frente a Marruecos, por las semifinales.

En un video difundido el sábado, Reynaldo Medrano, presidente de la selección boliviana, denunció presuntas presiones, hostigamiento y perjuicios por parte de la organización del torneo.

Medrano también cuestionó el accionar de la delegada boliviana, a quien acusó de no defender al plantel cuando se impidió la participación de Jerónimo. Estas declaraciones formaron parte de los reclamos expresados por la delegación antes del encuentro por el tercer puesto.