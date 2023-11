Cabanillas, de ser ayudante técnico a llevar a The Strongest a la gloria

Cargando...

La Paz.

The Strongest no se cambia por nadie, ha conquistado su título número 16, y lo celebra con su gente, uno de los artífices es Pablo Cabanillas, un entrenador paceño que supo estar con los que dirigieron oficialmente a The Strongest, hasta fue parte del cuerpo técnico de Eduardo Villegas el técnico que ganó tres campeonatos con el Tigre.

De Cabanillas se puede afirmar que ha estado desde muy joven en la institución aurinegra, dirigió a las juveniles de The Strongest y a la rama femenina, lo que se puede destacar del entrenador es que también integró la parte técnica de Ismael Rescalvo, Claudio Biaggio y Ricardo Formosinho quienes dirigieron este año. Pablo terminó de ordenar las ideas que dejaron sus antecesores.

El estratega hace historia en el fútbol boliviano, porque después de 5 años es otro nacido en nuestro país que logra consagrarse como campeón dirigiendo a un club, después de que Eduardo Villegas lo consiguiera con San José en 2018.