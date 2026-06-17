A pocas horas de su debut en la Copa del Mundo 2026, Cristiano Ronaldo envió un mensaje cargado de emoción y compromiso a todos los aficionados de Portugal, dejando en claro que la selección lusa afronta el torneo con la máxima ambición.

El experimentado delantero destacó el orgullo que siente cada integrante del plantel al representar a su país.

“Cada vez que llevamos esta camiseta, sentimos el mismo orgullo, pasión y el mismo sentido de responsabilidad desde el primer día”, expresó el capitán portugués a través de sus redes sociales.

Ronaldo también señaló que el equipo ha trabajado intensamente para llegar en las mejores condiciones al certamen mundialista.

“Comienza un nuevo capítulo. Trabajamos duro para llegar a este momento y ahora es el momento de darlo todo por nuestro país y por todas las comunidades portuguesas que nos apoyan aquí y en todo el mundo”, afirmó.

El mensaje concluyó con una frase que rápidamente se viralizó entre los seguidores lusos:

“¡Cree en nosotros!”. Con estas palabras, el goleador busca transmitir confianza antes del encuentro frente a República Democrática del Congo, en un partido que marcará el inicio del camino de Portugal en busca de la gloria mundial.

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