Messi habló con Red Uno y emocionó: “Todo lo que vivo ahora es de yapa”

Lionel Messi volvió a emocionar con sus palabras. En una entrevista con Red Uno, el capitán de la Selección Argentina habló sobre el momento que atraviesa en su carrera, a pocos días de cumplir 39 años, y dejó una frase que resume la dimensión de su legado.

“Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa. He llegado a mucho más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal. Me sentí muy bien, todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”, expresó Messi.

El vigente campeón del mundo y bicampeón de América reconoció que disfruta esta etapa con una mirada distinta, marcada por la gratitud, la tranquilidad y la satisfacción de haber alcanzado logros históricos tanto con la Selección Argentina como en su carrera personal.

A pesar del paso de los años, Messi continúa mostrando un notable rendimiento y sigue siendo protagonista dentro y fuera de la cancha. Sus palabras reflejan a un jugador que ya no solo compite por títulos, sino que también valora el camino recorrido y todo lo que el fútbol le permitió vivir.

La entrevista con Red Uno dejó una postal íntima y emotiva de uno de los futbolistas más grandes de la historia, que sigue disfrutando de un presente que, según él mismo, superó cualquier sueño de infancia.

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