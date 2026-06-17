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Mundial 2026

🔴AHORA | Choque de titanes: Inglaterra vs Croacia por Red Uno (1 - 1)

A los 35 minutos, Croacia logró el gol del empate.

Martin Suarez Vargas

17/06/2026 15:40

Agregar Reduno en
Harry Kane (i) de Inglaterra disputa el balón con Petar Sucic de Croacia este miércoles, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Croacia en el estadio AT&T en Dallas (EE.UU.). EFE/ Mariscal
Estados Unidos.

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Ingleses y croatas se enfrentan por el Grupo L de la Copa del Mundo en el Dallas Stadium de Arlington en los Estados Unidos.

Los ingleses empiezan ganando en el estadio Dallas con anotación de Harry Kane en el minuto 11. El marcador parcial queda Inglaterra 1-Croacia 0.

A los 35 minutos, Croacia logró el gol del empate.

Sigue aquí en vivo el minuto a minuto del partido:

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