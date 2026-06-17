🔴AHORA | Choque de titanes: Inglaterra vs Croacia por Red Uno (1 - 1)

Ingleses y croatas se enfrentan por el Grupo L de la Copa del Mundo en el Dallas Stadium de Arlington en los Estados Unidos.

Los ingleses empiezan ganando en el estadio Dallas con anotación de Harry Kane en el minuto 11. El marcador parcial queda Inglaterra 1-Croacia 0.

A los 35 minutos, Croacia logró el gol del empate.

Sigue aquí en vivo el minuto a minuto del partido:

Mira la programación en Red Uno Play