Las declaraciones de Martins sobre Villegas sacuden la prensa internacional

Las declaraciones del futbolista Marcelo Martins Moreno hacia el entrenador de la selección boliviana, Óscar Villegas, ya son reflejadas en la prensa internacional, que hace eco de lo sucedido tras el partido que disputaron Oriente Petrolero y GV San José en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Luego de anotar un doblete que le dio el triunfo al conjunto refinero sobre Gualberto Villarroel, Martins confesó a quién dedicó sus dos tantos. Sus palabras han tenido gran repercusión tanto en el país como fuera de sus fronteras.

“Yo simplemente le digo que se equivocó. La culpa toda es de él, porque teníamos que estar en el Mundial”, afirmó el delantero, visiblemente molesto.

“Él dijo que su selección no jugaba con centros, pero tuvimos 19 tiros de esquina y más centros que en toda la eliminatoria. Necesitaba un 9, tenía 9”, cuestionó.

“Me sacrifiqué para estar ahí y no me llevó. Habló mal de mí, siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección”, agregó.

Estas declaraciones tuvieron eco en medios internacionales como Diario Olé y TyC Sports de Argentina, que expresaron:

Tras no ser citado para el repechaje, Marcelo Moreno Martins metió dos goles, se los dedicó al DT de Bolivia y lo fulminó:

“SON PARA VOS, PAPÁ, LA CULPA ES TODA TUYA”, publicó Diario Olé en su cuenta de Facebook.

Por su parte, TyC Sports expresó:

"Luego de anotar por duplicado en Oriente Petrolero, el máximo artillero de la Verde apuntó contra Óscar Villegas, quien no lo citó".

ESPN también tituló:

Marcelo Martins volvió con goles y críticas : "No fuimos al Mundial por culpa de Villegas".

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