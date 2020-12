DT portugués dice que Maradona tenía pasión por el fútbol, Cristiano un poco y Messi Nada

Cargando...

Argentina

El director técnico del Benfica, Jorge Jesús, habló en una entrevista sobre el fallecimiento del Pelusa, a quien colocó por encima de los dos mejores futbolistas de la época actual, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en cuanto a pasión y amor por el fútbol.

"Maradona tenía pasión por el juego, nació para ser futbolista, nació con todo. No es un producto trabajado, nació así. Amor, todo el sentimiento que tenía con la pelota. Hoy, entre los dos mejores del mundo, Cristiano Ronaldo tiene un poquito de eso, Messi no tiene nada. No tiene nada de pasión", explicó el técnico en conferencia de prensa.

Además, Jorge aseguró que el Pelusa, fue el mejor futbolista de la historia, junto al brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien hace poco más de un mes celebró su cumpleaños número 80.

Cargando...

"Maradona fue el mejor jugador de la historia, junto con Pelé. Pelé sigue aquí, está vivo. Maradona fue el más grande, no solo por lo que fue como genio y jugador, sino por la forma en que demostró. Eso me marcó la diferencia", sentenció Jorge Jesús.