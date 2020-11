Jugadora de fútbol le da la espalda al minuto de silencio por Maradona

Cargando...

La jugadora de 24 años que ha causado polémica y opiniones divididas tras haberse negado a guardar el minuto de silencio en honor a Diego Armando Maradona, se vio obligada a restringir el acceso a sus redes sociales la recibir muchos mensajes ofensivos.

La jugadora comentó que no se arrepiente de lo que hizo y lo volvería a hacer, sin ninguna duda, dando como explicación que por un hombre maltratador reconocido se guardaba un minuto de silencio y no por las víctimas, esto en alusión del 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra la mujer; por ello es que no quiso participar en el homenaje al Pelusa.

Dapena expresó que Maradona era un excelente futbolista, pero en lo personal dejaba mucho que desear, ya que para ella hay valores que están por encima de lo profesional. La jugadora comentó que a raíz de este acto que tuvo en un partido y que se hizo viral ha recibido el apoyo de sus compañeras pero también amenazas de muerte.

"En mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo. Las redes sociales son así: es mejor esperárselo que no para no asustarte", finalizó.

Finalmente, acepta que está sorprendida por el accionar de sus compañeras en específico, ya que dos días antes había sido el Día Contra la Violencia de Género y no se guardó un minuto de silencio por las víctimas, e indicó que actos así como el que rindieron a Maradona, se extrañan cuando se habla de mujeres asesinadas por violencia familiar.