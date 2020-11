El doctor de Maradona asegura que nunca lo dejó solo ni un momento

Cargando...

Argentina

El médico de cabecera de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, además de un buen amigo del futbolista, fue imputado de homicidio culposo; ante lo que posteriormente la justicia argentina ordenará el allanamiento de sus bienes en propiedades.

Luque habló en su defensa, señalando que el deceso del astro argentino no tuvo nada qué ver con la operación que le realizó en noviembre por un coágulo en la cabeza que le detectaron tras algunos malestares que el "10" presentó.

"Yo no quería ver a Diego muerto con un hematoma en la cabeza, eso había que resolverlo. Era quirúrgico por sus dimensiones, no lo podía dejar así. El deceso no tuvo nada que ver con eso. La autopsia tiene que decir lo del golpe", declaró Luque.

Tras la muerte de Maradona, Luque recalcó que El Pelusa era una persona sumamente difícil, que no se dejaba asistir ni mucho menos llevar al hospital. Ahora, tras su muerte, recalcó esa situación y, además, señaló que tras la operación debió quedarse en un centro de rehabilitación, pero era una persona sumamente complicada.