El llanto de un padre: el emotivo video de Douglas Sousa en el histórico debut mundialista de Endrick

La Copa del Mundo de 2026 ya ha dejado una de sus imágenes más conmovedoras, y no ocurrió sobre el césped, sino en las gradas del estadio de Filadelfia. Douglas Sousa, padre de la joven estrella Endrick, fue captado por las cámaras llorando de la emoción al ver a su hijo debutar oficialmente con la selección absoluta de Brasil en el torneo más importante del fútbol mundial.

El delantero del Real Madrid hizo su entrada al terreno de juego como suplente durante la segunda mitad del encuentro en el que la Canarinha se enfrentó a Haití. Con apenas 19 años y 333 días, Endrick grabó su nombre en los libros de oro del fútbol de su país al convertirse en uno de los futbolistas brasileños más jóvenes de la historia en participar en una cita mundialista.

El desahogo tras años de lucha y sacrificios

Para la familia de Endrick, esas lágrimas en la tribuna representaron la culminación de una larga historia de lucha constante, viajes, entrenamientos y renuncias. Douglas Sousa ha sido el pilar fundamental en la carrera del atacante desde sus inicios, acompañándolo en cada paso hacia el estrellato.

Horas después del encuentro, un conmovido Sousa utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir la imagen del momento y dedicarle una carta abierta a su hijo, un testimonio que rápidamente se volvió viral por su profunda carga emocional.

"Verte, hijo mío, en un escenario tan grande, viviendo lo que soñaste desde niño, es la realización de un sueño que también fue soñado por toda nuestra familia. Han sido años de lucha, sacrificio, dificultades, críticas y obstáculos, pero nunca te rendiste".

"No sé cómo expresar estas lágrimas que han corrido por mi rostro. Son lágrimas de gratitud, de orgullo y de un amor que no cabe en mi pecho", comenzó escribiendo el padre del futbolista.

Mucho más que un atleta

En su mensaje, Sousa destacó que, más allá del éxito deportivo y del impacto de ver a su hijo consolidarse en la élite del fútbol con menos de 20 años, lo que más le enorgullece es la calidad humana del joven ariete.

"Hoy, cuando te miro, veo mucho más que a un gran atleta. Veo a un hombre de carácter, determinado y temeroso de Dios, que ha llegado tan alto gracias a la dedicación, el esfuerzo y la fe", añadió, antes de cerrar su dedicatoria con una cita bíblica del Salmo 126:3: "Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, y estamos alegres".

El debut de Endrick con Brasil no solo marca el inicio de lo que promete ser una larga trayectoria mundialista para el delantero del Real Madrid, sino también la recompensa inolvidable para una familia que lo apostó todo por un sueño que hoy ya es una realidad.

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