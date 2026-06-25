Minuto a minuto: Final primer tiempo, Túnez y Países Bajos (0-2)

Países Bajos ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto de la zona, mientras que Túnez llega sin posibilidades matemáticas de avanzar tras sufrir dos derrotas consecutivas.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

La selección africana afrontará su último compromiso mundialista con el objetivo de cerrar su participación de la mejor manera posible. Las Águilas de Cartago debutaron con una dura derrota por 5-1 frente a Suecia y luego volvieron a caer, esta vez por 4-0 ante Japón.

Por su parte, la Naranja Mecánica llega a la última fecha con el pase a la siguiente fase asegurado y como líder del Grupo F. El conjunto neerlandés inició su camino con un empate 2-2 frente a Japón y luego mostró toda su contundencia al golear por 5-1 a Suecia.

Katia García Mendoza es el elegido para dirigir el partido.

El camino a los dieciseisavos de final

Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.

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