El Mundial se despide a lo grande con un show de estrellas internacionales

¡La fiesta final ya comenzó! Música, luces, coreografías y una imponente puesta en escena se apoderaron del New York/New Jersey Stadium durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026.

Antes de que Argentina y España salgan al campo para definir al campeón, miles de aficionados disfrutan de un espectáculo diseñado para celebrar las emociones, historias y culturas que acompañaron al torneo durante casi seis semanas.

La presentación tiene como principal figura a Post Malone, acompañado por Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e iShowSpeed. El actor Tom Cruise también forma parte del despliegue artístico preparado para la despedida del campeonato.

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Post Malone e iShowSpeed encienden el estadio

El espectáculo comenzó con una mezcla de música, efectos visuales y energía juvenil frente a las tribunas repletas de camisetas argentinas y españolas.

Post Malone e iShowSpeed estuvieron entre las primeras figuras en aparecer durante la ceremonia, en medio de una puesta en escena marcada por la pirotecnia y las activaciones visuales alrededor del campo de juego.

La clausura reúne a referentes de diferentes generaciones y estilos musicales, con el objetivo de cerrar a lo grande la primera edición del Mundial disputada con 48 selecciones y organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Una despedida a la altura del Mundial más grande

Durante la ceremonia, el estadio dejó por unos minutos su apariencia futbolística para convertirse en un gigantesco escenario internacional.

Las pantallas, las luces y las presentaciones musicales acompañan un recorrido simbólico por una competencia que reunió a 48 países y disputó 104 partidos antes de llegar a la definición entre Argentina y España.

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El show fue preparado como una celebración de la diversidad, la unión de los aficionados y el alcance global del fútbol. La presencia de artistas provenientes de diferentes partes del mundo refuerza ese mensaje antes del último encuentro del campeonato.

Jennifer Hudson interpreta el himno estadounidense

La ceremonia también contempla la participación de Jennifer Hudson, encargada de interpretar el himno de Estados Unidos antes del comienzo de la final.

Su presentación forma parte de la última secuencia protocolar previa a la salida de los jugadores y al pitazo inicial del partido entre los campeones de América y Europa.

La música continuará durante el entretiempo

El espectáculo no terminará con la ceremonia de clausura. Por primera vez en una final masculina de la Copa del Mundo, el descanso contará con un show musical especialmente producido para la ocasión.

Madonna, Shakira y BTS encabezarán la histórica presentación de medio tiempo. También participarán Justin Bieber, Burna Boy y otras figuras, bajo la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

El show se desarrollará después de los primeros 45 minutos del partido y convertirá nuevamente el césped en el centro de un espectáculo mundial.

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Sigue toda la fiesta por Red Uno

La ceremonia de clausura, la gran final y el histórico espectáculo del entretiempo se pueden seguir en vivo a través de la transmisión especial de Red Uno.

La Red Naranja acompaña a la audiencia boliviana con imágenes desde el estadio, análisis, reacciones de los aficionados y todos los detalles de una jornada que combina fútbol y entretenimiento.

El Mundial se prepara para coronar a su campeón, pero antes ofrece una última celebración cargada de música y emoción.

La Copa espera dueño, las selecciones se preparan y el show ya ilumina Nueva Jersey.

Conéctate ahora: la clausura y toda la emoción de la final del Mundial 2026 se viven en vivo por Red Uno.

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