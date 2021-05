El presidente de LaLiga vuelve a arremeter contra la Superliga

Cargando...

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha sido muy contundente una vez más contra la Superliga. El directivo ha ido directo al grano, como siempre.

"No debemos escondernos. No tengamos miedo a lo políticamente correcto para defender los principios que están en grave peligro como la meritocracia", dijo Tebas en su discurso de apertura en la reunión de la CAP organizada por las Ligas Europeas.

"El concepto de la Superliga no ha muerto. Se está poniendo en duda la estabilidad económica del fútbol europeo. Lo que más me molesta es que se creen que somos tontos, ingenuos. Juegan con nuestra ingenuidad, con nuestro silencio, con nuestro políticamente correcto. No seamos ingenuos en esta batalla. Hay que tener una actitud firme", expreso Javier Tebas.

Javier Tebas sostuvo que lo que se intentó hacer es grave es un golpe contra el fútbol.

"Lo que se intentó hacer es muy grave, un golpe de estado contra el fútbol europeo, contra las competiciones europeas. Es muy grave lo que se hizo. El presidente de LaLiga respetará cualquier tipo de decisión que se tome estén clubes españoles o no implicados, los hechos no van con la nacionalidad sino con la conducta de lo que se hizo. El comunicado que sacaron los tres náufragos de este proyecto, que aún sostienen lo insostenible, aunque el barco esté medio hundido y todavía dando lecciones de si el fútbol se va a arruinar o no", afirmo Tebas.

El presidente de Laliga afirmó que el señor Perez, Laporta y Agnelli piensan que son salvadores, pero son unos ingenuos y unos idiotas.

"Que hayan ganado más títulos no significa que sean más listos. Esa nota demuestra la ignorancia de lo que está pasando en el fútbol profesional. No nos vamos a la ruina señor Pérez, no nos vamos a la ruina señor Laporta, no nos vamos a la ruina señor Agnelli. Los tres se piensan que son los salvadores del fútbol, especialmente el señor Pérez, y los demás unos ingenuos, unos idiotas, yo me siento humillado", dijo Tabas.

Javier Tebas también hizo referencia a la presidencia de la FIFA, que el peligro no era solo los tres clubes de la Superliga sino también el presidente de la FIFA.

