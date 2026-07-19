Fiebre mundialista en Cochabamba: poleras de Argentina se venden “como pan caliente”

La expectativa es total y se siente en las calles. Esta tarde, Nueva York será el epicentro del fútbol global con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Sin embargo, a miles de kilómetros de distancia, en Cochabamba, la pasión no se queda atrás. Cientos de fanáticos cochabambinos invadieron los puestos de venta para vestirse con los colores de su selección favorita, desatando un verdadero furor comercial.

Los alrededores del estadio Félix Capriles se convirtieron en el punto neurálgico del comercio futbolero, donde los comerciantes reactivaron su economía ofreciendo indumentaria para todos los bolsillos, con opciones que van desde los 50 bolivianos.

Variedad de precios y modelos para la hinchada

El mercado ofrece alternativas tanto para quienes buscan cuidar el bolsillo como para los más exigentes que quieren vestir la indumentaria oficial. Una vendedora de la zona del estadio detalló la escala de precios que se maneja hoy:

"La de niño está a 50 bolivianos y para adulto a 70. También hay las finitas para el agrado de la gente, pero si quieren una más original —como la que usa el jugador—, las termoselladas están a 180 bolivianos. Una intermedia sale en 100. Incluso tenemos réplicas de las copas a 30 bolivianos", explicó la comerciante.

Argentina se lleva el protagonismo

Aunque la final enfrenta a dos gigantes, en Cochabamba el apoyo es mayoritariamente sudamericano. Las camisetas de la Selección Argentina se están vendiendo "como pan caliente", superando ampliamente la demanda de las de España.

"Llevan más de Argentina. También están alzando de España, pero poco; la verdad que más de Argentina", aseguró la vendedora del sector.

Este fenómeno quedó demostrado con el testimonio de los ciudadanos que hacían fila para conseguir su indumentaria a contrarreloj. "Estoy comprando para apoyar a Argentina. Ya mi esposa había comprado para ella, y ahora me faltaba para la más pequeña de la casa", comentó entusiasmado un comprador mientras aseguraba la última polera para su familia.

Con las camisetas puestas, las pantallas listas y la emoción a flor de piel, Cochabamba se reporta lista para vivir una tarde histórica de fútbol, donde la albiceleste ya ganó, al menos, la batalla de las poleras en el corazón de la Llajta.

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