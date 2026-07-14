Francia vs. España: sigue EN VIVO por Red Uno el emocionante duelo

Se repite la semifinal de la Eurocopa 2024, donde los españoles vencieron 2-1 a los franceses. Ahora, ambos seleccionados se vuelven a enfrentar por un pase a la final de la Copa del Mundo, tras eliminar a Bélgica y Marruecos respectivamente.

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Es la octava vez que los Bleus alcanzan las semifinales y la tercera consecutiva (fueron campeones en 2018 y subcampeones en 2022), asegurándose jugar todos los partidos del torneo.

Los de Didier Deschamps llegan con puntaje ideal tras ganar sus seis partidos del Mundial 2026, el mejor arranque de su historia en una Copa del Mundo. Superaron a Senegal (3-1), Irak (3-0), Noruega (4-1), Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0).

Esta será apenas la segunda ocasión en la que La Roja disputará las semifinales de un Mundial. La anterior fue en Sudáfrica 2010, cuando España alcanzó la gloria al consagrarse campeona del mundo por primera vez en su historia.

Los de Luis de la Fuente llegan invictos y con un dato destacado: es la única selección que recibió apenas un gol en lo que va de esta edición. Su recorrido comenzó con un empate 0-0 ante Cabo Verde y continuó con una seguidilla de triunfos frente a Arabia Saudita (4-0), Uruguay (1-0), Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1).

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