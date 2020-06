Gimnasta de 17 años rompe el silencio y habla sobre su anorexia

España

Olatz Rodríguez, tiene 17 años, ha sido gimnasta rítmica desde muy pequeña y fue de las primeras que decidió parar el pasado mes de marzo, antes de que estallara la pandemia que ha paralizado el deporte mundial. Sin embargo, ella no lo hizo por el coronavirus, sino por una razón mucho más personal.

Olatz anunció hace algunos días que padece y se está tratando de anorexia, como lo confesó en un valiente vídeo que compartió en sus redes sociales. Este trastorno le ha obligado a retirarse para centrarse en su recuperación, dejando atrás, al menos por ahora, un futuro prometedor en la gimnasia.

La leonesa formaba pare de la selección de rítmica individual y fue finalista en 2018 en el Campeonato de Europa júnior, y pertenece desde los siete años a una de las mejores entidades en preparación de gimnastas, el Club Ritmo de León.

Olatz cuenta cómo fue viéndose cada vez más afectada por la importancia del peso. "Al principio, físicamente apenas se me notaba porque siempre he sido de constitución delgadita. Pero quise tomarme en serio las cosas y me pasé. Veía a las grandes gimnastas muy delgadas y pensé que era algo que yo podía controlar, pero se me fue de las manos a partir del verano y finales de 2018", desvela.

Una de las cosas que cuenta que más le costó fue confesar su problema. No se atrevía a decírselo a sus padres, no se sentía capaz. Perdió el control de lo que le pasaba. Su situación fue agravándose hasta que tuvo que ser hospitalizada durante un mes con desnutrición, pesando 37 kilos con 1,65 metros de altura. Sin embargo, tras conseguir recuperarse y retomar una mínima rutina de entrenamientos, su fichaje por un equipo italiano acentuó sus problemas de ansiedad.

"Me puse muy nerviosa y después esa competición en febrero, que no me salió bien, ya tenía la idea de dejar la gimnasia porque no estaba bien a nivel psicológico", contó.

Olatz quiso enviar un mensaje a los que como ella han tenido que pasar, o pasan, por esta situación, recomendándoles que si algunos de los que ha visto su video sufre este problema, debe quererse a sí mismos primero, porque son humanos y pueden fallar. Ella acentúa que cada cuerpo es único y perfecto para cada persona, y pide que no intenten ser como nadie, porque que ya son mucho siendo ellos mismos.