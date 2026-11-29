El Barcelona consiguió una contundente victoria por 5-1 frente al Deportivo en Riazor y consolidó su liderato en LaLiga. La gran figura del encuentro fue el brasileño Raphinha, autor de tres goles, en una actuación que llega justo antes del decisivo compromiso ante el Atlético de Madrid.

El equipo dirigido por Hansi Flick salió decidido a aprovechar el tropiezo del Real Madrid ante el Alavés. El triunfo le permitió ampliar su ventaja sobre el conjunto blanco y llegar con confianza al próximo desafío liguero.

El partido comenzó con mucha intensidad. Lamine Yamal abrió el marcador tras una gran acción de Dani Olmo, pero el Deportivo reaccionó rápidamente y encontró el empate por medio de Aubameyang, quien aprovechó un balón largo para superar a Joan García.

El conjunto local incluso estuvo cerca de ponerse en ventaja, pero el Barcelona recuperó el control y volvió a golpear. Dani Olmo marcó el segundo tanto azulgrana tras conectar de cabeza un centro de Gordon, poniendo el 1-2 antes del descanso.

En el complemento, Raphinha amplió la diferencia con un cabezazo luego de una gran jugada colectiva que terminó con un centro de Lamine Yamal. El brasileño volvió a aparecer en la recta final para marcar el cuarto y, poco después, selló su triplete y la goleada por 5-1.

Con esta victoria, el Barcelona afianza su liderato y se prepara para recibir al Atlético de Madrid en un duelo que puede ser determinante en la lucha por el título. Raphinha llegará a ese compromiso en un gran momento de forma y con tres goles en su cuenta.