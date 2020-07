Higuaín critica a Ronaldo por su poca solidaridad ante el mundo

Cargando...

Pese a que el plantel de la Vecchia Signora celebró su noveno scudetto de manera consecutiva, se lo vio muy enojado a Gonzalo Higuaín durante el encuentro debido a la poca solidaridad por parte de su compañero Cristiano Ronaldo, quien decidió finalizar las jugadas por su cuenta, olvidando que eran 11 jugadores en la cancha.

El Pipita, que ingresó en la segunda parte en reemplazo de Paulo Dybala debido a la lesión del cordobés, saltó a la cancha para formar dupla ofensiva con el luso. Fue así que con la intención de liquidar el encuentro y así quedarse con el título, el conjunto de Turín acechó el arco de su rival.

A los 60 minutos de juego, Adrien Rabiot recuperó una pelota en mitad de cancha gracias a una rápida presión y agarró mal parado al equipo rival. El francés comandó el ataque de la Juve hasta llegar a la puerta del área, cuando se encontró con CR7 a su derecha y al argentino a su izquierda.

Finalmente, se terminó inclinando por el Comandante, quien no definió de la mejor manera y se encontró con la buena respuesta del arquero Emil Audero. Inmediatamente las cámaras de la transmisión televisiva se quedaron con la imagen del ex River, que se mostró muy enojado por no recibir la habilitación.

Claro que esta no fue la única acción controvertida, ya que a los pocos minutos, el propio Pipita tomó el balón detrás de mitad de cancha y condujo un nuevo avance ofensivo de su escuadra. El número 21 decidió dársela a Cristiano, que estaba recostado sobre la izquierda, y le picó entre los defensores para recibir una pared.

Pero el delantero de 35 años volvió a hacer una acción individual y decidió rematar directo al arco. Pese a que la jugada terminó en gol, ya que Bernardeschi tomó el rebote que dio el portero y mandó el esférico al fondo de la red, Higuaín volvió a hacer gestos de bronca por no ser él quien culminara la jugada.

Para colmo, cerca del final del encuentro el ex Real Madrid y Napoli tuvo su desquite. Nuevamente tomó la pelota y avanzó en terreno rival junto al luso. Allí, decidió entregársela a su compañero y meterse al área mientras con los brazos le indicaba que estaba desmarcado. Esta vez, el cinco veces ganador del Balón de Oro optó por enviarle un pase al argentino, que recibió solo desde el punto del penal y delante del arco, pero su disparó se fue por un costado.

De esta manera, Higuaín culminó la temporada con una de las actuaciones más bajas de su carrera, ya que si bien estuvo presente en 29 encuentros del torneo local, apenas fue titular en 18 y solo marcó siete goles. Habrá que ver si el entrenador Maurizio Sarri confía en él en lo que será el retorno de la Champions League cuando la Juve se mida por los octavos de final ante el Olympique de Lyon.