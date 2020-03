Italia Italia

La estrella de la Juventus Paulo Dybala, rompió el silencio este viernes al revelar que tuvo "problemas para respirar", después de anunciar el sábado que dio positivo al virus Covid-19.

"Me siento mejor ahora, después de algunos síntomas fuertes", señaló el jugador de 26 años a JTV Channel.

Dybala fue el tercer jugador de la Juventus en anunciar que sufría la pandemia, tras Daniele Rugani y Blaise Matuidi.

"Hace un par de días no estaba bien, me sentía pesado y después de cinco minutos moviéndome, tenía que parar porque tenía problemas para respirar", añadió el internacional argentino.

"Ahora puedo moverme y caminar para empezar a intentar entrenar, porque cuando lo intenté en los pasados días, empecé a temblar demasiado", continuó.

"Me faltaba el aire y como resultado no podía hacer nada, tras cinco minutos estaba muy cansado y sentía el cuerpo muy pesado, me dolían los músculos", relató el cordobés de 26 años.

"Ahora voy bien. Mi pareja Oriana (Sabatini) también ha superado los síntomas", concluyó.

El joven atacante se mostró saludable y cumpliendo los protocolos establecidos por Italia para todos los habitantes de ese país. Sin embargo, las estadísticas oficiales que se hicieron conocidas este viernes no son para nada alentadores en esa nación: murieron 969 personas en las últimas 24 horas y marcaron un nuevo récord estadístico que acentúa la preocupación en torno a la incontrolable situación.

Pieza importante en el ataque de la Juventus, Dybala ha marcado 13 goles contando todas las competiciones esta temporada.

En Italia se reportaron 86.500 personas infectadas, y se contabilizaron más de 9.000 fallecimientos hasta el momento. Es uno de los tres países con más casos, junto con China y Estados Unidos.